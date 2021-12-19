Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,913.90
BTC/USDT
47,140.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 3 top mermisi POTA Müzesi'ne teslim edildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlar, 2'si patlamış 3 top mermisini POTA Müzesi'ne teslim etti.

Ali Tuna   | 19.12.2021
Ankara'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 3 top mermisi POTA Müzesi'ne teslim edildi

Ankara

Karabenli Mahallesi'nde muhtar Yusuf Yıldırım, sürü sahibi Önder Doğan ve ilçede yaşayan Hasan Şentürk, Kalkanlı mevkisinde 3 top mermisi buldu.

Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı düşünülen 2'si patlamış 3 top mermisi Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç'a teslim edildi.

Koç, gazetecilere, vatandaşların tarihi değerlere sahip çıkmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Köylerde bulunan bu malzemelerin kaderine terk edilmediğini, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız tarafından alınarak Polatlı'da bulunan bu özel müzeye teslim edildiğini görüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Sürü sahibi Doğan da top mermilerini hayvanlarını otlattığı sırada bulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NBA'de koronavirüs krizi büyüyor
Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: TURKOVAC uygulanan kişilerde ağır hastalanan veya hastaneye yatan olmadı
Kovid-19, damar hastalıkları riskini artırıyor
Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak

Benzer haberler

Ankara'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 3 top mermisi POTA Müzesi'ne teslim edildi

Ankara'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma 3 top mermisi POTA Müzesi'ne teslim edildi

Avrupa'nın ödül avcısı Troya Müzesi kısa tanıtım videosuyla da ipi göğüsledi

Bingöl'de 4 bin 500 yıllık tarihin izi kazılarla gün yüzüne çıkarıldı

Tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi Avrupa'da "Müzeler Oscarı" için yarışacak

Tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi Avrupa'da "Müzeler Oscarı" için yarışacak
Cezayir'deki Cirta Ulusal Müzesi, Konstantin kentinde yaşamış farklı medeniyetlere tanıklık ediyor

Cezayir'deki Cirta Ulusal Müzesi, Konstantin kentinde yaşamış farklı medeniyetlere tanıklık ediyor
Filistinli ressam Gazze'deki evini sergi salonuna çevirdi

Filistinli ressam Gazze'deki evini sergi salonuna çevirdi