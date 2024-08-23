Dolar
34.00
Euro
37.77
Altın
2,503.41
ETH/USDT
2,664.70
BTC/USDT
61,046.00
BIST 100
9,751.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Buğrahan Ayhan  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güney, Yozgat'ın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da trafiğe 30 Ağustos Zafer Bayramı provaları düzenlemesi
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
"Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi yarın yapılacak

Benzer haberler

Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek

Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren artacak

Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları pazartesiden itibaren artacak
Türkiye'de temmuzda yağışlar geçen yıla oranla arttı

Türkiye'de temmuzda yağışlar geçen yıla oranla arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet