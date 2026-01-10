Dolar
Gündem

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.

Aykut Karadağ  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

