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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etti.

Tanju Özkaya, Serdar Açıl   | 11.05.2022
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti

Ankara

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, itiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.

Tahliye kararı

Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde basın ve izleyicilere kapalı olan duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Alınan bilgeye göre, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve taraf avukatları savunma yaptı.

Sanık avukatları, kamu kurumlarından gelen cevabi yazıların lehlerinde olduğunu, böylece suça konu bilgilerin "gizlilik" ya da "özel bilgi" içermediğinin ortaya çıktığını savundu.

Dosyaya kazandırılan yeni deliller ışığında suçun vasıf ve mahiyetinin değişebileceğini belirten avukatlar, Gürcan'ın tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak sanık Gürcan'ın tahliyesine karar verdi.

Soruşturma süreci

Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürüldü.

İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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