Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Tanrıkulu hakkında soruşturma için Adalet Bakanlığından izin talep etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından izin talebinde bulundu.
Ankara
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.