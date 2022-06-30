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Anayasa Mahkemesinin 5 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, İlk Parti ile Turan Hareketi Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsmet Karakaş   | 30.06.2022
Anayasa Mahkemesinin 5 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Kararlara göre, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve İlk Partinin 2019, Turan Hareketi Partisinin ise 2018 ile 2019 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

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