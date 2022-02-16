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Anayasa Mahkemesi Sedef Kabaş'ın 'tedbiren tahliye edilmesi' talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, katıldığı televizyon programında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın "tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi" talebini reddetti.

Aylin Dal   | 16.02.2022
Anayasa Mahkemesi Sedef Kabaş'ın 'tedbiren tahliye edilmesi' talebini reddetti

Ankara

Sedef Kabaş'ın avukatları, tahliye isteminin yerel mahkemece reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmış, başvurunun öncelikle görüşülmesini isteyerek, tedbir talebinde bulunmuştu.

Başvuruda, Sedef Kabaş'ın "tedbir yoluyla derhal tahliye edilmesi ve başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre incelenmesi" talep edildi.

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, "tedbiren tahliye talebi"ni reddetti.

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü uyarınca, tedbir talebi, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine verilebiliyor.

Yüksek Mahkemenin de "başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği" yönünde karar verdiği öğrenildi.

Sedef Kabaş'ın, tutuklanmasıyla kişi hürriyeti ve güvenliği, ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi de talep edilen bireysel başvuru, esas yönünden inceleme yapılmak üzere daha sonra görüşülecek.

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