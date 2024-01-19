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Anayasa Mahkemesi 2023'te yaklaşık 110 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Yüksek Mahkemeye bireysel başvuru hakkının getirildiği 2012'den 2023 sonuna kadar 579 bin 754 başvuru yapıldı, bunlardan 484 bin 711'i sonuçlandırıldı.

İsmet Karakaş  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Anayasa Mahkemesi 2023'te yaklaşık 110 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Ankara

Anayasa Mahkemesi, geçen yıl 109 bin 694 bireysel başvuruyu sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkemenin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2023'e kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesine 579 bin 754 başvuru yapıldı, bunlardan 484 bin 711'i sonuçlandırıldı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 83,6 oldu. Derdest dosya sayısı ise 95 bin 43 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 395 bin 309'unda kabul edilemezlik, 72 bin 560'ında en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 498'inde idari ret, 2 bin 11'inde diğer, 1333'ünde ise hak ihlali olmadığına hükmedildi.

En az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilen 72 bin 560 başvurudan 35 bin 527'si 2022'de verilirken, bunun oransal durumu yüzde 48,8 olarak kayıtlara geçti.

Anayasa Mahkemesinin bir veya birden fazla hak ihlali sonucuna vardığı toplam 73 bin 700 karardan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılama, 4 bin 240'ını adil yargılanma, 4 bin 238'ini mülkiyet, 4 bin 131'ini ifade özgürlüğü haklarının ihlali ve diğer hakların ihlali kararları izledi.

Yüksek Mahkemeye en fazla bireysel başvuru 109 bin 779 ile 2022'de yapılırken, 2023'te de bu sayı 108 bin 816 oldu.

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