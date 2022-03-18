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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Cem Ali Kuş, Mehmet Emin Gürbüz, Ömer Faruk Cebeci   | 18.03.2022
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi kaza nedeniyle ulaşıma kapandı Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda kamyon, tır ve otomobilin karıştığı kaza nedeniyle otoyolun her 2 istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Yaralılara sağlık personeli tarafından müdahale ediliyor.

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