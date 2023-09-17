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Anadolu Otoyolu'nda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Göksel Cüneyt İğde  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Anadolu Otoyolu'nda 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Otoyolda İstanbul istikametine giden, aralarında panelvan, cip ve otomobilin bulunduğu 11 araç, Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın kontrollü sağlanması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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