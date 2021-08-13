Euro
10.06
Dolar
8.56
BIST 100
1,444.46
Altın
1,753.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda panelvan sürücüsünün yaralandığı kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Çayırova kesimi bağlantı yolunda, panelvan sürücüsünün yaralandığı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Esmer Geçal   | 13.08.2021
Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda panelvan sürücüsünün yaralandığı kaza ulaşımı aksattı Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Anadolu Otoyolu bağlantı yolu Şekerpınar mevkisinde, B.Ş. idaresindeki 34 NS 0666 plakalı panelvan, sol şeritte arıza yaptığı için park halindeki 05 AY 134 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan panelvan sürücüsü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otoyol bağlantı yolunda trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Haftalık 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 77 ilde arttı, 4 ilde azaldı
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 350 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda panelvan sürücüsünün yaralandığı kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda panelvan sürücüsünün yaralandığı kaza ulaşımı aksattı

Manavgat'ta yangından kaçarken araçları devrilen anne ve oğlunu orman işçileri kurtardı

Küçük Alparslan hava ambulansıyla geldiği hastanede 2 ayda ayağa kalktı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 8 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan'ın babası, oğluyla gurur duyuyor

Türkiye'ye karatede ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Eray Şamdan'ın babası, oğluyla gurur duyuyor