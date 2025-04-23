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Ana vatanın suyu KKTC'de narenciyeye can suyu oluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) su sorununa kalıcı çözüm getirmek için hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında, Geçitköy Barajı'nda biriktirilen su, Güzelyurt bölgesindeki tarım arazilerinde kullanılmaya başlandı.

Mehmet Şah Yılmaz, Gökhan Çeliker  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Ana vatanın suyu KKTC'de narenciyeye can suyu oluyor

Lefkoşa

Türkiye'den deniz altından döşenen ve dünyada ilk kez uygulanan askılı boru sistemiyle KKTC'ye ulaştırılan su, Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'nda depolanıyor.

Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan 2015'ten bu yana KKTC'ye toplam 236 milyon 457 bin metreküp su aktarılırken, bunun önemli bir kısmı içme suyu ihtiyacını karşıladı.

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Son olarak, projenin tarımsal sulamaya yönelik ayağı da devreye alındı.

Geçitköy Barajı'ndan Güzelyurt bölgesine ulaştırılan suyla, başta narenciye bahçeleri olmak üzere bölgedeki tarım alanları sulanmaya başlandı.

Yetkililer, projenin KKTC tarımına can suyu olduğunu belirterek, özellikle narenciye üretiminin verimliliğinde önemli artış beklendiğini ifade etti.

98 bin dekar arazinin sulanması hedefleniyor

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu'dan edinilen bilgiye göre, boru hattının toplam uzunluğu yaklaşık 45 kilometre ve hattın Serhatköy'e kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik kısmı döşendi.

Güzelyurt KKTC'nin narenciye merkezi olarak bilinirken Mesarya Ovası da tahıl alanında merkez olarak öne çıkıyor.

Geriye kalan kısımlar için çalışmalar devam ederken, suyun ulaşmasıyla Mesarya Ovası'nda yaklaşık 98 bin dekar arazinin sulanması hedefleniyor.

Mevcut durumda Güzelyurt Ovası Sulama Projesi kapsamında yaklaşık 25 bin 964 dekar arazinin sulandığı vurgulanırken bu miktarın, Güzelyurt Ovası'nda toplam sulanması hedeflenen 35 bin dekarlık tarım arazisinin yaklaşık yüzde 75'ine karşılık geldiği belirtildi.

Proje ada için "can suyu"

Eski KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da 2023'te AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'den getirilen suyun Mesarya Ovası'nda tarım arazileriyle buluşmasıyla, kuraklık sorununun ortadan kalkacağı ve tarımsal ürün çeşitlerinin artacağını söylemişti.

Türkiye'den deniz altından borularla KKTC'ye taşınan içme suyunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, "Tarımda can suyuna kavuşacağız. Bu proje en az içme suyunun Ada'ya getirilmesi kadar önemli." demişti.

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