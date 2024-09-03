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Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Hacı Özkan  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Hacı Özkan/AA

Aksaray

Sürücüleri öğrenilemeyen mevsimlik işçileri taşıyan 23 BP 449 plakalı minibüs ile 68 KE 824 plakalı otomobil, ilçe merkezi girişinde Merkez Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan Mahmut A, Münevver A, Büşra A, Melek A, Zehra A, Ayşe A, Hüseyin K, Mehmet K, Semih K, Abit K, Abdulbakır K. ve Meryem K. ile otomobildeki Necla A, Emine O. ve Derya B. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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