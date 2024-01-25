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Akdeniz'in batısı ve Antalya Körfezi'nde fırtına bekleniyor

Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde fırtına beklendiği bildirildi.

Alper Şaşmaz  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Akdeniz'in batısı ve Antalya Körfezi'nde fırtına bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında ve Antalya Körfezi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, 27 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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