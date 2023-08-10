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Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gazipaşa'ya 99,07 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 12,44 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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