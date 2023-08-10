Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gazipaşa'ya 99,07 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 12,44 kilometre derinliğinde kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.