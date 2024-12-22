Dolar
35.20
Euro
36.75
Altın
2,623.28
ETH/USDT
3,301.30
BTC/USDT
95,467.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Semih Erdoğdu  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, Mersin'in doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ile Gaziantep ve Adıyaman'da kuvvetli sağanak etkili olacak.

Denize kıyısı olan illerin kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Vatandaşlar, kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da gençlerle buluştu
Bakan Fidan ve Suriye'nin yeni lideri Şera, Kasyun Dağı'nda Şam manzarası izledi

Benzer haberler

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Gaziantep FK evinde kazandı

Gaziantep FK evinde kazandı
Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık mesleğini baba ile oğlu sürdürüyor

Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık mesleğini baba ile oğlu sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet