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AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz. Bu görüşler çerçevesinde teklife son halini vereceğiz." dedi.

İsmail Çimen   | 02.11.2022
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti

TBMM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğine ilişkin siyasi parti gruplarıyla yapacakları istişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceklerini ve buna göre teklife son halini vereceklerini söyledi.

Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyarete başladı.

Bozdağ, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması çerçevesinde, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerden anayasa değişiklik teklifi hazırlıkları çalışmalarını değerlendirmek ve görüşlerini almak amacıyla randevu talebinde bulunduklarını belirtti.

İlk görüşmeyi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi anayasa değişiklik çalışmalarını Cumhur İttifakı ile birlikte daha önce değerlendirdik. Dün de Feti Yıldız Bey ve Erkan Akçay Bey ile bir araya geldik ve bu çalışmayı belli bir noktaya da getirdik. Bugün ise son gelinen noktayı bir kez daha karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduk. Sırasıyla CHP, HDP ve İYİ Parti grubundaki arkadaşlarla değerlendirmemiz olacak. Çıkan sonuçları değerlendirip gelinen noktayı bilahare kamuoyuyla paylaşacağız."

Bekir Bozdağ, teklifin haftaya mı sunulacağı yönündeki soruya, "İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz. Bu görüşler çerçevesinde teklife son halini vereceğiz. Hazır bir teklif götürmüyoruz. Bir fikri tartıştık, kendi aramızda istişare ettik. Teklif daha sonra netleşmiş olacak. Olumlu bir niyet ve belli aşamaya gelmiş bir çalışmanın birikimiyle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz." yanıtını verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da ziyaretten dolayı Bakan Bozdağ ve beraberindekilere teşekkür etti.

Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile değerlendirmelerini tamamladıklarını aktaran ve yapılacak düzenlemelerin millete hayırlı olmasını temenni eden Akçay, "Çalışmaları MHP olarak Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız Bey yürütmüştü. En son değerlendirmelerimizi yaparak bu süreci yürüteceğiz." dedi.


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