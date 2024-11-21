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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, UCM'nin Netanyahu kararına ilişkin açıklama: İnsanlık adına verilmiş bir karardır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasını "insanlık adına verilmiş bir karar" olarak değerlendirdi.

Utku Şimşek  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, UCM'nin Netanyahu kararına ilişkin açıklama: İnsanlık adına verilmiş bir karardır

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasını "insanlık adına verilmiş bir karar" olarak değerlendirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır" ifadesini kullanan Çelik, bu iki ismin soykırımcılıktan eninde sonunda hesap vereceğini belirtti.

Ömer Çelik, "Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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