Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,151.00
BTC/USDT
95,726.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile gündemdeki konulara ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "memleket aşkıyla deprem bölgesinde 350 bininci konutun tamamlandığını" belirtti.

Aynur Ekiz  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta ilişkin paylaşım

Ankara

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sarsılsa da asla yıkılmayacağını belirterek, "Milletimiz tek yürek, devletimiz güçlüdür. Ülkemiz yuvamızdır." ifadelerine yer verdi.

Memleket aşkıyla deprem bölgesinde 350 bininci konutun tamamlandığını kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün Adıyaman'da vatandaşlarımıza yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çelik'in "memleket aşkıyla" etiketiyle yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta özel hazırlanan bir video da yer aldı. "350 bin yuvada kalpleri saran 350 bin heyecan" ifadeleriyle başlayan videoda, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar yer buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de trafik denetimleri "kaza analiz birimi"nin raporuyla şekilleniyor
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta ilişkin paylaşım

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta ilişkin paylaşım

Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta ilişkin paylaşım

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet