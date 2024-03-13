AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın'dan Akbelen'deki kamulaştırmaya ilişkin açıklama
Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazisinin kamulaştırılması kararına ilişkin, "Kamulaştırma konusunda kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim." dedi.
Muğla
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılması kararına ilişkin, "Kamulaştırma konusunda kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim" ifadesini kullandı.
Ayaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını üzülerek öğrendiğini ifade etti.
Muğla için tarımın önemine vurgu yapan Ayaydın, "Evet enerjiye ihtiyacımız var ve bunu ithal kaynaklar yerine yerli kaynaklarla sağlama konusundaki hassasiyeti de son derece makul buluyorum. Ancak Muğla için tarımın, doğaya saygılı sürdürülebilir turizmin de çok değerli olduğuna dikkat çekmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak iki ayı aşkın süredir saha çalışması yaptığını belirten Ayaydın, şunları kaydetti:
"Yaptığım saha çalışmalarında Muğla'nın denizine, yeşiline sahip çıkılması gerektiğini sürekli vurguladım ve vurgulamaya da devam edeceğim. Nitekim, bu konudaki samimiyetimi Fethiye ve Marmaris körfezindeki deniz kirliliğine yönelik çabalarımı dikkate alarak test edebilirsiniz. Bu konuyu Cumhurbaşkanımıza ilettiğim anda gördüğüm ilgi ve hızlı reaksiyondan aldığım cesaretle, bu kamulaştırma konusunda da kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim. Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kamulaştırmadan etkilenecek hemşehrilerimize yardımcı olacak ve desteklerini esirgemeyecektir."
Ayaydın, Akbelen'deki kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılma kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, "Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Aydın Ayaydın olarak yeşile, doğaya ve köylünün tarlasına olan sevgim ve bağlılığımdan dolayı bunu kabul etmem mümkün değildi." dedi.
Ayaydın, gazetecilere, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan 190 parsel için acil kamulaştırma kararı çıktığını söyledi.
Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taleplerini ilettiğini belirten Ayaydın, "Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Aydın Ayaydın olarak yeşile, doğaya ve köylünün tarlasına olan sevgim ve bağlılığımdan dolayı bunu kabul etmem mümkün değildi. Bu nedenle dün akşam Cumhurbaşkanımızı iki kez arayarak taleplerimi ilettim, köylülerimizin topraklarının istimlak edilmesinden vazgeçilmesi için talepte bulundum." diye konuştu.
Ayaydın, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez telefonla görüştüğünü dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kamulaştırma kararının iptali yönündeki talebe sıcak baktığını söyledi. Bu gece ya da yarın, dün çıkarılan kamulaştırma kararının iptal edileceği yönündeki kararı Sayın Cumhurbaşkanımın sonuçlandıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.