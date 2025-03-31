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AJet'ten birinci yıl dönümünde yüzde 20 indirimli bilet kampanyası

AJet birinci kuruluş yıl dönümüne özel, yolcularına tüm uçuşlarda yüzde 20 indirimli bilet imkanı sundu.

Gökhan Yılmaz  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
AJet'ten birinci yıl dönümünde yüzde 20 indirimli bilet kampanyası

İstanbul

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın bilet alan yolcular 1 Nisan-31 Mayıs arasında yapılacak uçuşlarda indirimden faydalanalabilecek.

Yolcular, sadece mobil uygulama üzerinden alacakları indirimli biletlerle yurt içi ve yurt dışında 98 noktaya uçuş yapabilecek.

İndirim, mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi yapılması ve indirim kodunun ilgili alana girilmesiyle geçerli olacak.


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