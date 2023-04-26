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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Ankara

İlana göre, aile sosyal destek personeli olarak çeşitli branşlarda 134, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen, öğretmen, avukat, diğer sağlık personeli, hemşire, büro personeli, tekniker, teknisyen ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında 1013, yurt yönetim personeli olarak 23, destek personeli olarak da 1261 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti yapılacak alımlar için başvurular 28 Nisan ile 8 Mayıs arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Pozisyonların illere göre dağılımı, başvuru şartları, istenen belgeler ve sonuçların duyurulmasına ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.


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