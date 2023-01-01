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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Aile Çocuk dergisi" hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Çocuk" dergisi, Arapça ve İngilizce çevirileri ile görme ve işitme engeli bulunan çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlandı.

Özcan Yıldırım   | 01.01.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Aile Çocuk dergisi" hazırlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 6-9 yaş aralığındaki çocuklar için "Aile Çocuk" dergisi hazırlandı.

Görme ve işitme engeli bulunan çocuklar için işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla yayımlanan dergi, farklı dillere çevrilerek basılmasıyla da Türkiye'deki çok dilli ilk çocuk dergisi oldu.

Dördüncü sayısı Arapça ve İngilizce dillerine çevrilerek baskısı yapılan derginin ilerleyen süreçte Fransızca ve Almanca çevirilerinin yapılması da planlanıyor.

Derginin farklı dillerde basılmasıyla uluslararası alanda tanıtılması ve dergiden Türkiye'deki yabancı uyruklu çocukların uyum sürecinde yararlanması amaçlanıyor.

Aile Çocuk dergisi içindeki etkinliklerle çocukların aileleriyle birlikte zaman geçirmesine katkısının yanında, ailelere de rehber olma niteliği taşıyor.

Çocukların bilişsel, motor, dilsel, sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sunan dergi de konusuna göre tematik sayfalar yer alıyor. Ayrıca çocukların eğlenerek bilgi edinmesini sağlayacak gezi yazısı, geleneksel oyunların tanıtımı, zanaatlar, ilginç bilgiler köşesi, çizgi hikaye, bilmece-bulmaca gibi bölümler bulunuyor.

Derginin tüm sayılarına https://ailecocuk.aile.gov.tr/dergimiz/ adresinden dijital olarak ulaşılabiliyor. İşaret dili ve sesli betimleme versiyonlarına ise https://ekutuphane.aile.gov.tr/video-galeri/ adresinden veya Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının Youtube kanalından erişilebiliyor.

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