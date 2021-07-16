Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize'de selden etkilenenler için vakıflara 1 milyon lira kaynak aktardı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.
Rize’de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1.000.000 TL kaynak aktardık— Derya Yanık (@deryayanikashb) July 16, 2021
Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/1bvuIUDAQt
Selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktardıklarını belirten Yanık, "Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor." ifadesine yer verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından da konuya ilişkin fotoğraflarla, "Rize'deki sel felaketi sonrasında psikososyal destek ekiplerimiz, afetzedelerin her türlü sıkıntısında yanlarında olmak ve normal yaşamlarına hızlı bir geri dönüş için vatandaşlarımızla birlikte." paylaşımı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.