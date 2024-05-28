Dolar
32.18
Euro
35.01
Altın
2,354.14
ETH/USDT
3,898.80
BTC/USDT
68,323.00
BIST 100
10,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

Bakan Göktaş, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Avusturya Federal Kadın, Aile, Uyum ve Medya Bakanı Susanne Raab ile bir araya geldi.

Aşkın Kıyağan  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

Viyana

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, basına kapalı görüşmede, Türkiye-Avusturya arasında yapılan ortak çalışmalar ele alınırken kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar arasında tecrübe ve iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasında olumlu ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının iki ülke ilişkilerine katkılarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı yardımlar ve dayanışması için Raab'a teşekkürlerini iletti.

Göktaş, görüşmenin ardından Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Avusturya'ya göçün 60'ıncı yılı vesilesiyle başkentin tarihi yerlerinden Aziz Stefan Meydanı'nda kurduğu Türk kahvesi standını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi oranda artırdığı belirtildi

Avusturya'da geçen yıl Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı

BM Viyana Ofisi diplomatlarına Türk Mutfağı Haftası’nda "Ege’ye özgü" lezzetler tanıtıldı

BM Viyana Ofisi diplomatlarına Türk Mutfağı Haftası’nda "Ege’ye özgü" lezzetler tanıtıldı
Bakan Göktaş: 2003-2023 yılları arasında devlet korumasındaki 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik

Bakan Göktaş: 2003-2023 yılları arasında devlet korumasındaki 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik
Avusturya Başbakanı Nehammer, İngiltere'nin düzensiz göçle mücadelede "öncü" olduğunu belirtti

Avusturya Başbakanı Nehammer, İngiltere'nin düzensiz göçle mücadelede "öncü" olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet