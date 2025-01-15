Dolar
35.47
Euro
36.69
Altın
2,686.93
ETH/USDT
3,292.50
BTC/USDT
98,970.00
BIST 100
9,676.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini belirterek "Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik. Gelecek süreçte ailelere yönelik kapsamlı çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Bazı temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette Bakan Göktaş'a Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin bilgi birikimini KKTC ile paylaşacaklarını belirterek iki ülkenin aile ve sosyal hizmetler alanlarında ortak çalışmalar yürüteceğini, söyledi.

Göktaş, aile odaklı çalışmaların zeminin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Bakan Gardiyanoğlu’nun da davetli olarak bulunduğu sosyal politikalar toplantısında atıldığını anımsatarak aile, kadın, engelli ve çocuk odaklı çalışmaları hızlandırdıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, Türkiye'de 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini ve bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek "Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik. Gelecek süreçte ailelere yönelik kapsamlı çalışmalarımız devam edecektir. Ailemiz geleceğimiz, ailemiz istikbalimiz. Günümüzde aile kavramı çok ciddi tehdit, çok büyük riskler altında. Bizler de ailelerimizi tüm bireyleriyle birlikte güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız verdik." diye konuştu.

Toplumda desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimlere ulaşmak için çalıştıklarını aktaran Göktaş, Türkiye'nin KKTC'ye aile, engelli, çocuk ve yaşlı bakım konularında desteklerinin süreceğini dile getirdi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle aile yapısı ve sosyal hizmetlere verdiği önemin bilindiğini ve takdir edildiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini, bu çalışmaların kendileri için rehber olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’den aldığı talimatlar doğrultusunda, göreve geldiği günden beri özellikle sosyal hizmetlerin rehabilitasyon ve huzur evleri projelerine önem verdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM ile Gençlik ve Spor ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ı kabul etti

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 13. yılında anıldı

TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs'ta Ercan Havalimanı’nda yapılacak

TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs'ta Ercan Havalimanı’nda yapılacak
AFAD, KKTC'ye derin kuyu deprem gözlem istasyonu kuracak

AFAD, KKTC'ye derin kuyu deprem gözlem istasyonu kuracak
Türk gayrimenkul firması KKTC'de 10 yılda 6 konut projesini hayata geçirecek

Türk gayrimenkul firması KKTC'de 10 yılda 6 konut projesini hayata geçirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet