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Ağrı'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi toprağa verildi

Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görev yaparken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Çiğdem Münibe Alyanak, Burak Akay  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Ağrı'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi toprağa verildi

Çanakkale

Iğdır'dan askeri uçakla Çanakkale Havalimanı'na getirilen Geniş'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına konuldu.

Helikopterle Yenice'ye getirilen Geniş'in cenazesi, evinde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Biga Caddesi'ndeki Merkez Camisi'ne götürüldü.

İkindi namazı sonrası düzenlenen cenaze töreninde Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in yaptırdığı duanın ardından şehit Geniş'in cenaze namazı kılındı.

Daha sonra şehit Geniş'in Türk Bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı sonrası askerler tarafından konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cenaze aracına götürüldü.

Cenaze törenine şehidin babası Basri, annesi Meşkure, ağabeyi Barış Geniş ile Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Geniş'in cenazesi, daha sonra ilçedeki Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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