Ağrı'da meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi
Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, tekneden dönüştürülen restorana ve bir kafeye zarar verdi.
Ağrı
Kentte bir süredir devam eden sağanak, Taşlıçay Deresi'nin birçok kolunda sele neden oldu.
Selde, derenin kıyısında bulanan tekneden dönüştürülen restoran ile bir kafe zarar gördü.
Ekipler, 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlattı.
Yağışların etkisiyle debisi yükselen dere, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.