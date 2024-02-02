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Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bırakıldı

Bölgede 2 bin rakıma çıkan ekipler, 800 kilogram buğday serpti

Abdullah Söylemez  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bırakıldı Fotoğraf: Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi

Ağrı

Ağrı'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ile Türk Kızılay gönüllüleri, Ağrı Dağı'nın karla kaplı eteklerine yaban hayvanları için buğday bıraktı.

Türkiye'nin 5137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı eteklerinin karla kaplı olması nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

DKMP ekipleri de yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında aç kalmaması için Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi işbirliğiyle çalışma başlattı.

Ekipler ile gönüllüler bu kapsamda, araçlarla Ağrı Dağı'nın eteklerine gitti. 2 bin rakıma çıkan ekipler, burada karla kaplı araziye 800 kilogram buğday serpti.

Gönüllülerden İlayda Kaya, yaban hayvanlarının kışın yiyecek bulmakta zorlandığına işaret ederek, bu nedenle böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmaya, DKMP Şube Müdürü Niyazi Azgın, Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin de katıldı.

Ekiplerin doğadaki bu çalışması dronla görüntülendi.

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