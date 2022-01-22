Dolar
13.46
Euro
15.26
Altın
1,834.53
ETH/USDT
2,587.80
BTC/USDT
36,380.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de

Afganistan'da insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Orhan Onur Gemici   | 22.01.2022
Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 5902 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesi gereğince verildi.

Karara göre, Afganistan'da açlık ve soğuk kış şartları nedeniyle insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.

Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması, gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla AFAD Başkanlığınca kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde hesaplar açılacak.

Açılan hesaplar yine AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

AFAD Başkanlığı tarafından Afganistan'a yardım kampanyası için 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış/yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilecek.

Karar hükümlerini AFAD Başkanı yürütecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vakasına ulaşıldı

Benzer haberler

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun Resmi Gazete'de

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun Resmi Gazete'de

Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme ve ihracattaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme ve ihracattaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon arttı
'Uzay teknolojileri uzmanlığına' ilişkin esaslar belirlendi

'Uzay teknolojileri uzmanlığına' ilişkin esaslar belirlendi
Sulh ceza ve kadastro mahkemesi hakimlerine müstemir yetki için kıdem şartı

Sulh ceza ve kadastro mahkemesi hakimlerine müstemir yetki için kıdem şartı