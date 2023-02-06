AFAD'dan deprem sonrası cep telefonlarıyla iletişime dair uyarı
AFAD, pek çok ilde hissedilen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından cep telefonlarıyla iletişime ilişkin uyarıda bulundu.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgisi paylaşıldı.
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⚠️ ÖNEMLİ!— AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023
Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir.
📱Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız.
🚫 Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!