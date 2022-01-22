AFAD, İdlib'de üşüdüğü sırada fotoğrafı çekilen çocuğa ayakkabı hediye etti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin İdlib ilindeki çadır kentte terlikle üşüdüğü sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan çocuğa ulaştı.
Ankara
Mustafa adındaki çocuğa ayakkabı hediye eden AFAD ekipleri, aileye de sivil toplum kuruluşlarınca gönderilen yardımları ulaştırdı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından ekiplerin çocuğa ayakkabı giydirdiği fotoğrafları paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.