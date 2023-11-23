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AFAD deprem bölgesindeki vatandaşları ağır hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinde 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtilerek, ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların çevresinde bulunulmaması uyarısı yapıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
AFAD deprem bölgesindeki vatandaşları ağır hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyardı

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.

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