AFAD deprem bölgesindeki vatandaşları ağır hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyardı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinde 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtilerek, ağır hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların çevresinde bulunulmaması uyarısı yapıldı.
Ankara
AFAD'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.