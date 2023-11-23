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Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Mehmet Akif Parlak, Orhan Yoldaş, Volkan Kaşik  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Depremin, saat 17.46'da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Battalgazi'deki ilk depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin, 6,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD: An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Vali Yazıcı: "Olumsuzluk yok"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, X hesabından yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, depremin hemen ardından ev ve iş yerlerinden çıkan çok sayıda vatandaşın sokak ve meydanlarda bekleyişi devam ediyor.

Depremler paniğe neden oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

Battalgazi'de 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

6 Şubat depremlerinde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin civarında da binanın ağır hasar aldığı Malatya'da, deprem korkusuyla evlerinden çıkan vatandaşlar güvenli alanlara geçti. Kentte yaşanan panik nedeniyle araçlarıyla şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Vatandaşların sokaklarda ve araçlarda bekleyişi sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde çok şükür herhangi bir can ve hasar kaybımız yok, tekraren etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Depremin hissedildiği Şanlıurfa'da da kısa süreli panik yaşandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Malatya'da meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup bu konuda intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun…"

Deprem anı güvenlik kameralarında

Öte yandan, deprem anı Fuzuli Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, iş yerindekilerin "Sallanıyoruz." diyerek dışarı çıkması yer aldı.

Görüntülerde deprem nedeniyle dışarı çıkan başka kişilerin de olduğu görüldü.

Başka bir görüntüde ise depremin ardından iş yerindekilerin dışarı kaçması yer alıyor. İş yerinin dış kamera görüntüsünde de ambulansın bir apartmana gelmesi görülüyor.

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