AFAD cep telefonlarına sesli 'hayati uyarı bildirimi' mesajı gönderdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı ile vatandaşları muhtemel sel, taşkın ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.
Ankara
Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.