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AFAD cep telefonlarına sesli 'hayati uyarı bildirimi' mesajı gönderdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, cep telefonlarına gönderdiği sesli "hayati uyarı bildirimi" mesajı ile vatandaşları muhtemel sel, taşkın ve heyelan tehlikelerine karşı uyardı.

Mümin Altaş   | 12.06.2022
AFAD cep telefonlarına sesli 'hayati uyarı bildirimi' mesajı gönderdi

Ankara

Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığımız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." ifadelerine yer verildi.

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