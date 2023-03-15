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Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı alt tarafı suyla dolan Abide Köprülü Kavşağında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde su baskını yaşandı. -VTR-
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AFAD: Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınları nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 5 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ahmet Sertan Usul, Sefa Şahin  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
AFAD: Adıyaman ve Şanlıurfa'daki su baskınları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Ankara

AFAD'dan aşırı yağışlar sonucu Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen su baskınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü belirtilen açıklamada, "Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile toplam 346 personel görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca, bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği aktarıldı.

Şanlıurfa'daki su baskını

Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte metrekareye 111 milimetre yağış düştüğü kaydedilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Şanlıurfa'da halihazırda bulunan iş makinelerine ilaveten 270 iş makinesi sevk edilmiş olup, bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 dalgıç pompa ve motopomp, 25 su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Diğer illerden takviyeler devam etmektedir. Bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alınmıştır."

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