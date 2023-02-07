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AFAD: 3 bin 703 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 286 kişi yaralandı

AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 07.02.2023
AFAD: 3 bin 703 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 286 kişi yaralandı

Ankara

AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 7,6 ile Elbistan'da olmak üzere, toplam 422 depremin meydana geldiği belirtildi.

SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da toplam 3 bin 703 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 22 bin 286 vatandaşın ise yaralandığı kaydedildi.

Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 59 bin 971 personelin görev yaptığı bildirilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu, diğer ülkelerden yardım için gelen 3 bin 251 personelin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

Afet bölgesine, başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör, iş makineleri olmak üzere toplam 4 bin 746 aracın sevk edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet bölgelerine 31 vali ve 70'in üzerinde kaymakam görevlendirilmiştir. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 88 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisi, İskenderun İsdemir Limanı'na intikal etmiştir ve yaralı vatandaşlar gemiye kabul edilmektedir."

Açıklamada, afet bölgesine AFAD'dan 1 milyar 389 milyon 774 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin lira acil durum ödeneği gönderildiği aktarıldı.

"Mobil Sosyal Hizmet Merkezi görevlendirildi"

Bölgeye, toplam 300 bin battaniye, 54 bin 511 AFAD aile yaşam çadırı, 102 bin 254 yatak, 178 bin 732 yastık ve çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 metrekare çadır gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kızılaydan 79 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 5 sahra mutfak, 2 mobil fırın, 86 hizmet aracı görevlendirilmiştir. Jandarmadan 2 mobil mutfak, 1 mobil fırın, İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif derneklerinden 1'er adet mobil mutfak bölgeye sevk edildi. Afet bölgelerinde 259 bin 764 çorba, 27 bin 956 litre su, 4 bin 250 ekmek, 4 bin 450 ekmek arası döner, 371 bin 333 ikramlık malzeme ve 16 bin 700 çay dağıtımı yapılmıştır.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 1366 personel ve 106 araç sevk edilmiştir. Afet İletişim Grubu çalışmaları kapsamında, kurumlar arası koordinasyon ve bilgi akışı sağlanmakta, kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirmek ve söylem birliğini güçlendirmek üzere resmi açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları koordine edilmektedir. Kurumsal hesaplardan dezenformasyonla mücadele kapsamında resmi açıklamaların takip edilmesine yönelik gerekli uyarılar yapılmıştır."

CİMER Deprem Acil Hattı'na yapılan başvuruların en hızlı şekilde ilgili kurumlarla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, Gaziantep AFAD Merkezinde Basın Merkezi kurulduğu, ulusal ve uluslararası medyanın bilgilendirildiği kaydedildi.

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