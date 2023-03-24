Dolar
19.07
Euro
20.48
Altın
1,996.41
ETH/USDT
1,782.00
BTC/USDT
28,019.00
BIST 100
5,004.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, EURO2024 Elemeleri D Grubu'nda yarın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı maç için Başkent Erivan’a geldi.
logo
Gündem

Adıyaman'daki iplik fabrikası, çalışanları için konteyner kent kurup üretime başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, iplik üretimi yapan bir fabrika kendi arazisine çalışanları ve ailelerinin barınabileceği 450 konteyner yerleştirip tekrar üretime başladı.

Cihan Okur, Kemal Ceylan  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Adıyaman'daki iplik fabrikası, çalışanları için konteyner kent kurup üretime başladı

Adıyaman

6 Şubat'taki depremlerin ardından, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrika, üretimine ara vererek kapılarını işçilerine ve ailelerine açtı.

İşçilerinin ailelerini barındıran ve yemek ihtiyaçlarını karşılayan fabrika, kısa süre içerisinde kendi arazisinde, 450 konteynerlik bir yerleşim alanı kurdu.

İşçilerin ailelerini buraya yerleştiren fabrika, tekrar üretime başlayarak, yüzde 50 kapasiteyle günlük 90 ton iplik üretmeye başladı.

Fabrika ayrıca, Altınşehir bölgesinde 150 dönümlük bir arazisini de AFAD'a tahsis ederek başka bir konteyner kent daha kurulmasına katkı sağladı.

Adıyaman SANKO Tekstil İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan, AA muhabirine, bin 100 çalışanlarından, 20'sini depremde kaybettikleri ve bu durumdan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Birinci ve ikinci derece yakınlarını kaybeden çok sayıda çalışanlarının olduğunu dile getiren Özhan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte tüm çalışanlarımız ve aileleri için konteyner kent kurarak, normalleşme yolunda ve ülke ekonomisine katkı anlamında fabrikamızın oldukça hızlı bir şekilde üretime geçirmeye çalıştık. Ailelerin bu süreci atlatması için biraz zamana ihtiyacı var. Kısa süre içinde bütün yaralarımızı sararak yüzde 100 üretime ulaşmayı planlıyoruz. Devletin üzerindeki yük çok büyük, bu yüke bir nebze katkıda bulunmak amacıyla, ilk başta tamamını kendimizin finanse ettiği konteyner kenti kurup çalışanlarımızı rahatlattık."

İhracat da yeniden başladı

AFAD ile koordineli bir şekilde bölgedeki yaraların sarılması için çeşitli çalışmalar da yürüttüklerini anlatan Özhan, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine katkı sağlamak için, ihracat yapmaya da başladık. Genelde Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi. Kurduğumuz konteyner kentte, 450 civarında bir konteyner var ve burada yaşam başladı. Bin yüz çalışanımızı ve ailelerini burada barındırma kapasitemiz var. Çalışanlarımız bizim için önemli, onlar emekçiler ve onların emeklerine biz her zaman sahip çıkıyoruz. Çalışanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve aynı zamanda bu konteyner kentimizde 3 öğün yemek de çıkarıyoruz. Ülkemiz çok güçlü bir ülke ancak bu afet dünyada nadir yaşanan büyüklükte bir afet, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Devletimizin yanında olmak zorundayız, bunu sorumluluk edindik başından beri buradayız."

İşçiler patrona duacı

İşçilerden Osman Abacı ise depremde evlerinin yıkıldığını ve fabrikanın tahsis ettiği konteynere taşındıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir yıldır bu fabrikada çalışıyorum, Allah razı olsun fabrika sahiplerimizden. Bize sahip çıktılar ve buraya yerleştirdiler. Her türlü ihtiyacımızı karşılıyorlar. Ailemizle buraya yerleştikten sonra çalışmaya tekrar başladım, biz çalışacağız ve ülkemize katkı sağlayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlar Varank ve Dönmez, İskenderun'da bazı sanayi tesislerini inceledi
Adana'da 2 bin kişilik konteyner kent kuruluyor
Depremzede hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek
İstanbul'da mide botoksu ameliyatı olan kişinin ölümüne ilişkin 2 kişi yakalandı
Dünya Etnospor Konfederasyonu depremzedeler için dayanışma obalarının sayılarını artırıyor

Benzer haberler

Adıyaman'daki iplik fabrikası, çalışanları için konteyner kent kurup üretime başladı

Adıyaman'daki iplik fabrikası, çalışanları için konteyner kent kurup üretime başladı

Depremin vurduğu Adıyaman'da pazar esnafı yeniden tezgah açtı

Adıyaman'da kazanlar depremzedeler için kaynıyor

Adıyaman'da karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı

Adıyaman'da karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinin köylerinde depremin verdiği hasar görüntülendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin köylerinde depremin verdiği hasar görüntülendi
Türk Kızılay Adıyaman'da günlük 65 bin sahur paketi dağıtıyor

Türk Kızılay Adıyaman'da günlük 65 bin sahur paketi dağıtıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet