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Adıyaman'da selin ardından başlatılan aramada bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki selde kaybolan Fatma Tekdal ve kızı Zeynep Zümra'nın bulunması için sürdürülen çalışmalarda, bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde de anne Tekdal olduğu düşünülen bir kadının cansız bedeni bulunmuştu.

Orhan Pehlül  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Adıyaman'da selin ardından başlatılan aramada bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Fotoğraf: Cüneyt Çelik - AA

Adıyaman

Kentte 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selden etkilenen Tut ilçesindeki Havutlu köyü yakınlardan geçen kanalda yürütülen arama çalışması sırasında bir çocuk cesedine ulaşıldı.

Su ve balçığın bulunduğu yerden çıkarılan cesetle ilgili kimlik belirleme çalışmalarına başlandı.

Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde koordinatör vali olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bu sabah HES kanalı içerisinde kayıp olarak aranan annemizin cenazesine ulaşmıştık. Akşam saatlerinde de anneyi bulduğumuz aynı kanalın içerisinde, annemizin yaklaşık 2 kilometre yakınında maalesef çocuğumuzun da cansız bedenine ulaştık." diye konuştu.

"Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı"

Bölgede başka kayıp ihbarı olmadığını, dolayısıyla çalışmaların tamamlandığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bölgede kayıp olarak bize ulaşan başkaca bir ihbarın olmaması ve tüm sektörlerin tek tek aranmış olması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Bundan sonra dere yatakları içerisinde iyileştirme çalışmaları ise devam edecektir. Hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet ve ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Ayrıca böylesine zorlu bir alanda tüm olumsuz hava koşullarına rağmen gayretle çalışan, emek veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin ve bir daha böyle acı olayları göstermesin."

Tut'ta 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşılmış, kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın bulunması için de çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında sabah saatlerinde Boyundere Köyü yakınlarında bir kadın cesedi bulunmuş, Fatma Tekdal'ın yakınlarının, cesetle ilgili teşhiste bulunduğu ancak kesin kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenilmişti.

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