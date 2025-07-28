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Dünya

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları sonucu can kaybı sayısı 279'a yükseldi

Pakistan'da hazirandan bu yana etkisini sürdüren şiddetli muson yağmurları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 279'a çıktı.

Dilara Karataş, Ekip  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Pakistan'da etkili olan muson yağmurları sonucu can kaybı sayısı 279'a yükseldi

Ankara

Geo News'ün haberine göre, Hayber Pahtunhva, Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde etkisini sürdüren muson yağmurları, can ve mal kaybına neden olmaya devam ediyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısının 279'a, yaralı sayısının da 676'ya çıktığını açıkladı.

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Açıklamada, yağışlardan en çok etkilenen Pencap'ta 151, Hayber Pahtunhva'da 64, Sind'de 25, Belucistan'da 20 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca, ülkenin kuzeyinde Gilgit Baltistan'da can kaybı 9'a yükselirken, İslamabad'da 8, Azad Keşmir'de 2 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, şiddetli yağışlar dolayısıyla 1553 yapının hasar gördüğü, 374 hayvanın da telef olduğu belirtildi.

Yetkililer, özelikle sel riski olan ve düşük rakımlı yerleşkelerdeki halkı tedbir almaları konusunda uyardı.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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