Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışması sırasında oda mezarda Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 5 insan iskeleti bulundu.
Adıyaman
İlçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21'inci kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde 5 insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.