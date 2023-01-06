Dolar
18.74
Euro
19.94
Altın
1,862.66
ETH/USDT
1,263.00
BTC/USDT
16,835.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara’da Memur-Sen Mehmet Akif İnan Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışması sırasında oda mezarda Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 5 insan iskeleti bulundu.

İsmail Kaya   | 06.01.2023
Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu Fotoğraf: İsmail Kaya / AA

Adıyaman

İlçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21'inci kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde 5 insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
THY, aralık ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı
Altun: Uluslararası alanda Türkiye adının kullanılması için çağrılarımızı ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Benzer haberler

Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu

Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu

Kuşadası'ndaki yüzey araştırmasında 2 bin 350 yıllık tümülüs bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet