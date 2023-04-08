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Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı.

Orhan Pehlül  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 2 bloktan oluşan İkra Sitesi'nin şantiye şefi mimar Fikret Gözel, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gözel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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