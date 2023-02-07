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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı

Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı.

Aykut Yılmaz, Kemal Ceylan   | 07.02.2023
Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmaların ardından ulaşılan erkek cesedinin AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a ait olduğu tespit edildi.

Arama kurtarma çalışmalarını AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da takip etti.

AK Parti'li Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Milletvekili Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmış, sosyal medya hesabından "Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz'ın kıymetli babasının cenaze merasimine valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerimle beraber katıldık. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulunmuştu.

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002-2011 yılları arasında Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Evli ve 6 çocuk babası olan Taş, 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapıyordu.

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