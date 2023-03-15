Dolar
18.99
Euro
20.08
Altın
1,915.15
ETH/USDT
1,636.90
BTC/USDT
24,395.00
BIST 100
5,121.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adıyaman-Çelikhan kara yolu, köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Adıyaman-Çelikhan kara yolu, taşkınlar sonucu bir köprünün hasar görmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Recep Bilek, İlyas Gün  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Adıyaman-Çelikhan kara yolu, köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Adıyaman

Adıyaman genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sağanak dolayısıyla Adıyaman-Çelikhan yolu üzerindeki Bulam-2 Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi.

Çay üzerinden ulaşımı sağlayan köprüdeki çökme nedeniyle Adıyaman-Çelikhan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprüde çalışma başlattı.

Çelikhan kara yolunun kapatılması nedeniyle ilçeye ulaşım Doğanşehir-Gölbaşı kara yolu üzerinden sağlanıyor.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, AA muhabirine, bazı köy yollarında heyelan meydana geldiğini, yolların açılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Aslantürk, Bulam Çayı'nın taşması nedeniyle Merk Ovası'nı da su bastığını kaydetti.

Bu arada, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 702. Sokak'ta kısmi heyelan nedeniyle bir otomobil toprak altında kaldı. Araç kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Zorunlu Deprem Sigortası taleplerinde artış
Thodex'in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesi Arnavutluk Yüksek Mahkemesine taşındı
TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı
Adıyaman-Çelikhan kara yolu, köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Benzer haberler

TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı

TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı

Adıyaman-Çelikhan kara yolu, köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin müteahhidi tutuklandı

Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım

Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım
Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sellerde 14 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sellerde 14 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Tut ilçesinde suya kapılan konteynerdeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde suya kapılan konteynerdeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet