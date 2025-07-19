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Çorum'da sağanak nedeniyle dereler taştı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle 4 derede taşkın meydana geldi.

Cahit Emrali  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Çorum'da sağanak nedeniyle dereler taştı Fotoğraf: Cahit Emrali/AA

Çorum

İlçede akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili oldu.

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Yağışın ardından Karaçay köyü yakınlarındaki Kızılın Dere, Tuloğlunun Dere, İncirlik ve Şarlak derelerinde taşkın meydana geldi.

Sel suyunun taşıdığı çamur ve taşlar nedeniyle Çorum-Çankırı kara yolunun bazı bölümlerinde ulaşımda aksama yaşandı.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

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