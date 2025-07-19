Çorum'da sağanak nedeniyle dereler taştı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle 4 derede taşkın meydana geldi.
Çorum
İlçede akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili oldu.
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Yağışın ardından Karaçay köyü yakınlarındaki Kızılın Dere, Tuloğlunun Dere, İncirlik ve Şarlak derelerinde taşkın meydana geldi.
Sel suyunun taşıdığı çamur ve taşlar nedeniyle Çorum-Çankırı kara yolunun bazı bölümlerinde ulaşımda aksama yaşandı.
Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.