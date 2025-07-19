Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Sultangazi'de kent ormanında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alper Korkmaz, Berfin Kıraç  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Sultangazi'de kent ormanında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki kent ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Yangın söndürme çalışmalarında bir helikopter de görev aldı.

Helikopterin de desteğiyle yangını yayılmadan söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

"Çabuk müdahale edildi"

Mahalle sakinlerinden Hasan Güden, evlerinin bulunduğu bölgeye duman ve kül gelmesiyle yangından haberdar olduklarını söyledi.

Güden, "İtfaiye sirenlerini duyunca bu tarafa geldik. Ormanda alevlerin yükseldiğini gördük. Bayağı alev vardı, çabuk müdahale edildi, faydalı oldu. Helikopterle müdahale edilmeyip alevler karşı tarafa geçseydi, rüzgarın da etkisiyle evlerin olduğu bölgede sıkıntı yaratabilirdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da sağanak nedeniyle dereler taştı
Sultangazi'de kent ormanında çıkan yangın söndürüldü
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığı "Dumansız Türkiye" temalı yeni bir kampanya başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve gençlerle bir araya geldi

Benzer haberler

Sultangazi'de kent ormanında çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de kent ormanında çıkan yangın söndürüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet