Sultangazi'de kent ormanında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul
Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki kent ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.
Yangın söndürme çalışmalarında bir helikopter de görev aldı.
Helikopterin de desteğiyle yangını yayılmadan söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
"Çabuk müdahale edildi"
Mahalle sakinlerinden Hasan Güden, evlerinin bulunduğu bölgeye duman ve kül gelmesiyle yangından haberdar olduklarını söyledi.
Güden, "İtfaiye sirenlerini duyunca bu tarafa geldik. Ormanda alevlerin yükseldiğini gördük. Bayağı alev vardı, çabuk müdahale edildi, faydalı oldu. Helikopterle müdahale edilmeyip alevler karşı tarafa geçseydi, rüzgarın da etkisiyle evlerin olduğu bölgede sıkıntı yaratabilirdi." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.