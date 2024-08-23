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Adana'da zincirleme kazada iki aracın kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sulama kanalına devrilen kamyonet ve panelvanın sürücüsü yaralandı.

Yusuf Koyun, Mehmet Sancakzade  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Adana'da zincirleme kazada iki aracın kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

Ali Hocalı Mahallesi'nde Fatih B. (57) yönetimindeki kamyonet, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kontrolden çıkan kamyonet, tatlı satışının yapıldığı park halindeki panelvana çarptı.

Kazada Fatih B. ve panelvanın sürücüsü Mustafa Ö, araçlarıyla sulama kanalına düştü.

Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşların da yardımıyla iki sürücüyü kanaldan çıkardı.

Yaralı sürücüler olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Ö'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

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