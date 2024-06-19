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Adana'da tankerin karpuz yüklü tıra çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde akaryakıt tankerinin karpuz yüklü tıra çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Onur Can Bulat  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Adana'da tankerin karpuz yüklü tıra çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Adana

Faruk Akçakaya idaresindeki 42 ATN 852 plakalı tanker, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde, Mehmet Çakıcı'nın kullandığı 63 ADH 679 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.

Tankerdeki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi, yangın tıra da sıçradı.

İki aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sırasında otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Tanker ve tırdaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.

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