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Adana'da su borusunun patlamasıyla oluşan çukura midibüs ve motosiklet düştü

Ömer Yıldız   | 17.05.2022
Adana'da su borusunun patlamasıyla oluşan çukura midibüs ve motosiklet düştü Fotoğraf: Ömer Yıldız/AA

Adana

Adana'da su borusunun patlaması sonucu oluşan çukura midibüs ve motosiklet düştü.

Merkez Seyhan Şehit Mehmet Özer Caddesi'nde, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlayan su borusu nedeniyle yolda büyük çapta çukur ile su birikintileri oluştu.

Tazyikle akan su, cadde ile Denizli ve Narlıca mahallelerinin ara sokaklarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Midibüs ve motosiklet çukura düştü

Birikintilerden geçmeye çalışan ve çukuru fark etmeyen Mustafa Ayhan Ballı'nın kullandığı 01 J 0218 plakalı şehir içi taşımacılık yapan midibüs, ardından da Bayram Gültekin idaresindeki motosiklet oluşan çukura düştü.

Gültekin, durumu fark eden vatandaşların da yardımıyla düştüğü çukurdan çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve ASKİ ekipleri sevk edilirken yol trafiğe kapatıldı.

Bayram Gültekin, AA muhabirine, "Sabah işe gidiyordum. Çukuru fark etmedim. Su birikintisi var zannettim. Bir anda düştüm." dedi.

Midibüs sürücüsü Mustafa Ayhan Ballı ise aracına yakıt almaya gittiği sırada kazayı yaşadığını belirtti.

ASKİ ekiplerinin yol ve patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.

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