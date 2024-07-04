Dolar
32.57
Euro
35.18
Altın
2,359.84
ETH/USDT
3,149.90
BTC/USDT
57,651.00
BIST 100
10,795.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana’da Şanghay İşbirliği Örgütü Genişletilmiş Oturumu'na katılıyor. Fenerbahçe futbolcusu Çağlar Söyüncü, takımın kamp için bulunduğu Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, milli takımın kamp yaptığı Barsinghausen’de basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Adana'da orman yangınlarında evleri hasar görenlere yeni konutları teslim edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde 2020 ve 2021 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında evleri hasar gören 29 afetzedeye Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan yeni konutları kurayla verildi.

Fatih Azgın  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Adana'da orman yangınlarında evleri hasar görenlere yeni konutları teslim edildi Fotoığraf: Fatih Azgın - AA

Adana

Kozan'da 2020 Ağustos ve 2021 Temmuz aylarında çıkan orman yangınlarında evlerini kaybeden 29 hak sahibi için TOKİ tarafından Tavşantepe Mahallesi'nde konut inşa edilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Yapımı bitirilen 29 ev için hak sahiplerinin de katılımıyla Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde noter huzurunda kura çekildi.

Kura sonucunda 29 afetzede yeni evlerinin anahtarlarını teslim aldı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, programda, yangın felaketlerinin ardından vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini söyleyerek, "Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlarımıza konutlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi

Yeni evlerini gezdiler

Törenin ardından kurada evleri çıkan hak sahipleri yeni konutlarını gezdi.

Afetzedelerden Mustafa Tümer gazetecilere, 2020 yılındaki yangında evini kaybettiğini belirterek, "Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Allah devletin yokluğunu vermesin. Zor günlerde güven kapısı oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Berrin Farsak da evlerinin teslim edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yangında evim, anılarım yandı. Ben evime üzüldüm, ağladım ama ağaçlara daha çok ağladım. Evim 3-5 yılda yapılır ama o ağaç 3-5 yıl içinde yetişmez diye çok ağladım. Devletimiz payidar olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de İsrail istihbaratına casusluk yapmakla suçlanan 57 sanığın yargılandığı davada mütalaa
En çok adli sicil belgesi alınan yabancı dil 174 bin 332 ile İngilizce oldu
İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi
Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'da orman yangınlarında evleri hasar görenlere yeni konutları teslim edildi

Benzer haberler

Adana'da orman yangınlarında evleri hasar görenlere yeni konutları teslim edildi

Adana'da orman yangınlarında evleri hasar görenlere yeni konutları teslim edildi

"Yerli Wolverine" verdiği pozlarla film sahnelerini aratmıyor

Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı

Adana'da çıkan anız yangını zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı
DSİ, Diyarbakır'da deprem konutlarının su ihtiyacı için çalışmalarını sürdürüyor

DSİ, Diyarbakır'da deprem konutlarının su ihtiyacı için çalışmalarını sürdürüyor
Masa tenisi milli sporcusu, antrenör eşiyle Paris 2024'e hazırlanıyor

Masa tenisi milli sporcusu, antrenör eşiyle Paris 2024'e hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet